Il Covid frena la SSD, le ambizioni restano

Gela. Il Covid colpisce anche la SSD Gela costringendo i biancoazzurri a sospendere gli allenamenti e a rimandarne la ripresa a lunedì prossimo. Come ufficializzato dalla Lega a fine dicembre, il repentino dilagare dei positivi nelle squadre ha determinato la sospensione dei diversi campionati, dall’Eccellenza alla Terza categoria, sino al 23 gennaio. Termine posto più volte in dubbio dalle stesse società calcistiche che, considerata l’inarrestabile crescita dei contagi, prevedono quasi con certezza un ulteriore stop ai campionati. “Gli allenamenti li abbiamo sospesi per un per certo periodo di tempo a causa dei diversi casi di positività riscontrati nella squadra – dichiara il direttore sportivo Marco Cammarata – Insieme alla società abbiamo, quindi, deciso di sospendere e riprendere molto probabilmente dal prossimo lunedì”. La ripresa degli allenamenti è oramai alle porte, ma il celere diffondersi della variante anche tra soggetti già vaccinati rende tutto più difficile da gestire. Uno screening periodico della squadra, però, consentirà ad Ascia e compagni di tornare in campo in sicurezza. “Sicuramente monitoreremo eseguendo periodicamente tamponi – afferma il direttore sportivo – così da tenere sotto controllo la situazione verificando la presenza o meno di qualche contagiato”.