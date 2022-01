Lavoratori Asu alla Ghelas, Cgil contraria: “Devono passare al Comune”

Gela. Il personale Asu, che è stato in forza all’ex Asi e all’Irsap potrebbe passare al Comune, ma l’intenzione effettiva dell’amministrazione comunale è di destinarlo alla Ghelas. Una scelta che non convince i vertici territoriali della Cgil né quelli della Fp-Cgil, come spiegano i sindacalisti Angelo Polizzi e Giancarlo La Rocca. Si sono già tenuti degli incontri, ma inizialmente l’accordo era orientato al passaggio dei lavoratori direttamente al Comune e non alla partecipata. L’avvocato Giuseppe D’Aleo, che come esperto assiste il sindaco Lucio Greco, ha preso parte ai tavoli. Per la Cgil, però, il cambio di rotta dell’amministrazione comunale non è condivisibile. “La bozza di convenzione presentata dal Comune prevede, di fatto, un passaggio del personale Asu alla società partecipata Ghelas e non al Comune, come era previsto nella prima bozza, esprimiamo rammarico per la volontà da parte del Comune di non voler utilizzare direttamente i lavoratori, tra l’altro si fa notare che il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 17 del 2019 prevede l’utilizzo in convenzione presso enti pubblici dei lavoratori Asu e non in società partecipate”, dicono i sindacalisti.