Il “Frecciabianca” passa anche da Caltanissetta, Gela fuori dai collegamenti

Lunedì, il Frecciabianca, treno ad alta velocità che da anni è in circolazione sulla rete ferroviaria nazionale sbarca anche in Sicilia. Verrà presentato alla stazione ferroviaria di Catania ed entrerà in funzione nei giorni successivi, fermandosi però solo in cinque città. Il nuovo treno collegherà meglio (prevalentemente con orari mattutini) Palermo con Catania e Messina, con fermate a Caltanissetta Xirbi e ad Enna, e farà poi il percorso inverso (nelle ore pomeridiane). La conferma della presentazione di lunedì viene dal sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che ha perorato la causa dell’attivazione di questo nuovo servizio al fine di migliorare i collegamenti ferroviari in Sicilia, con un treno che andrà a ridurre gli orari di percorrenza tra cinque città (con l’intero tragitto che potrà essere effettuato in circa tre ore complessive) e l’utilizzo di carrozze che saranno dotate di tutti i comfort propri dei treni ad Alta velocità, come l’accogliente bar-bistrot della prima classe (prevista in due delle otto carrozze). Resta però fuori dal discorso dei collegamenti ferroviari l’intera area gelese, la cui rete è praticamente rimasta al secolo scorso. Un problema che il sottosegretario ha voluto evidenziare a margine del convegno sulla mobilità sostenibile a cui ha preso parte stamattina in città. Cancelleri ha annunciato l’inizio dei lavori sulla tratta ferroviaria che collega Gela a Catania, un primo passo per rilanciare in maniera più performante i collegamenti su rotaia dell’intera zona.