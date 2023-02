Il Gela FC lotta ma esce sconfitto sul campo del Mazara

Gela. Si conclude sul 2-1 la gara tra Gela FC e Mazara, valida per la 22esima giornata del campionato di Eccellenza, con il gol di Barzaghi per i gialloneri e le marcature di Castro e Gomes per il Mazara. Primo tempo movimentato al “Nino Vaccara” di Mazara. Dopo mezz’ora di gioco, il Gela FC trova il vantaggio con Barzaghi, a cui risponde poi Castro dopo un quarto d’ora, al 43’ minuto. Nel secondo tempo arriva il gol del subentrato Gomes, che al 72’ sigla il gol del definitivo 2-1 in favore dei padroni di casa.

Al di là del risultato, la squadra di mister Pensabene dimostra carattere e impensierisce l’avversaria. In classifica la squadra rimane alla terzultima posizione, dietro Resuttana e Castellammare, uscite sconfitte rispettivamente contro Enna e Nissa, prossima avversaria del Gela FC.