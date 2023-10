Il Gela Futsal lotta ma Tendero trascina il Marsala verso la vittoria

Gela. Inizio in salita per il Gela Futsal nel campionato di Serie B. Il risultato a Marsala è di 6-4 in favore dei padroni di casa. Mister Enzo Fecondo decide di schierare nel quintetto titolare Biasco, Azzolina, Caglià, Di Bartolo e Jony Da Sousa. Inizia decisamente meglio la squadra di casa, che va in vantaggio dopo appena 3 minuti con Jorge Tendero, top player della squadra che, servito da un colpo di tacco non sbaglia davanti al portiere. Al 5’ minuto ci pensa Pierro a raddoppiare a porta spalancata, poco prima del 3-0 di Tendero che spiazza il portiere biancazzurro con un destro a giro. Il Gela nonostante le difficoltà iniziali non smette di crederci e al 16’ accorcia le distanze con Marchese in contropiede.