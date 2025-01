Il Gela ingrana la “quinta”, 4 gol al Lascari Cefalù

Gela. Neanche pioggia e vento fermano la corsa del Gela verso la vetta della classifica. A Lascari arriva la quinta vittoria consecutiva ed il duello a distanza con l’Athletic Palermo, vittorioso a sua volta contro il SuperGiovane Castelbuono.

Cacciola cambia ancora formazione. Rientra tra i titolari il terzino argentino Maydana e debutta tra gli undici iniziali l’argentino Agudjak, malgrado la doppietta di Savasta. Anche Arcidiacono torna nell’undici iniziale al posto di Gigante, con Colace in porta e Valenti in panca.

La partita, come da copione, vede il Gela avanti ed il Lascari, ultimo in classifica, a provare a contenere. La svolta arriva al 26’, con l’incornata del difensore Zappalà. Pochi minuti dopo Cefalù in dieci per il doppio giallo al difensore Ventura.

Nella ripresa il terzino Maydana chiude virtualmente il match dopo 9 minuti. C’è gioia anche per Sessa che realizza il 3-0. Inizia la girandola dei cambi: Di Dio per Sessa, Caronia per Cocimano, Gigante per Arcidiacono, Savasta per Adujak, Bossa per Vincenzi. Nei minuti finali Caronia si procura un calcio di rigore che Savasta (quinto gol stagionale) trasforma con freddezza.

Domenica al Presti altro scontro diretto in zona play off contro la Don Carlo Misilmeri, vittoriosa in casa con l’Oratorio Marineo 4-1.