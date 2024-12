Il Gela sbanca il Gurrera: Gigante e Vincenzi saldano il secondo posto

Gela. Il Gela viola il Gurrera di Sciacca e rimane sulla scia dell’Athletic Palermo. Una vittoria fondamentale perché arrivata contro una diretta concorrente in alta classifica. Lo Sciacca di Galfano ha eliminato i biancazzurri con un doppio successo in Coppa Italia. I neroverdi si sono presentati con importanti defezioni a centrocampo per squalifica e con una panchina quasi esclusivamente formata da calciatori under. Nel Gela hanno recuperato Prestia ed Arcidiacono mentre Caronia è rimasto ai box. Subito in campo da titolare il difensore Giuliano, ex Athletic Palermo, mentre l’ultimo arrivato Privitera ha giocato l’ultima mezz’ora. Un po’ a sorpresa, ma anche per le condizioni fisiche precarie, Cocimano resta in panchina.

Partita che sembra bloccata nel primo tempo e con lo Sciacca che costruisce le migliori occasioni da gol, prima al 14’ e poi al 25’, quando Colace deve superarsi per evitare il gol neroverde. Il Gela soffre nei primi 45 minuti ma si sblocca nella ripresa. Gigante porta in vantaggio i biancazzurri con un gran gol dopo un minuto. Il giovane centrocampista era subentrato all’infortunato Prestia