Il Gela si prepara per la Promozione: ufficiale l’arrivo di Cosentino

Gela. È Sebastiano Cosentino il primo colpo di mercato per il Gela. I biancazzurri infatti, che quest’anno giocheranno nel campionato di Promozione, hanno voluto puntare sul terzino gelese classe ‘98 per avere esperienza nel proprio reparto difensivo e in generale nella propria rosa. L’obiettivo della società, come affermato sulla propria pagina Instagram, è quello di valorizzare e riportare in città i talenti gelesi.