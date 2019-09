Il logo del Gela donato alla nuova società di Melfa. “Orgogliosi e pronti a questa sfida”

Gela riparte con tre squadre dalla Prima alla Terza categoria (c’è anche il Gela Calcio srls di Cristian Paradiso) e qualcuno ha storto il naso per uno spreco di energie.

“La città può tranquillamente portare avanti due società, non siamo in Serie A o C. Poi la competizione è sempre uno sprone per crescere. Stiamo guardando oggi il domani. Su questo si basa il nostro progetto. Il basket? Non abbandono il progetto. E’ una realtà che ci vede main sponsor in Serie C. La nostra società sostiene lo sport e non sono alternative le due cose”.

Maurizio Nassi sarà il direttore sportivo, anche se gli è stato chiesto di rimanere anche calciatore. “Riparto da un ruolo che avrei voluto fare con il presidentissimo Tuccio. Lo faccio adesso con un progetto ed una società ambiziosa. Non abbiamo la conferma della categoria, però il progetto parte dal vivaio gelese e dal Real Gela. Lo stadio Presti deve però essere una priorità per la società”. L’allenatore invece sarà Mirko Fausciana. Nei prossimi giorni i nomi dei primi tesseramenti.