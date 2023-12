Il palo ferma il Gela con la Nebros, 0-0 e quarto posto consolidato

Gela. Un pareggio per chiudere il girone di andata imbattuto ma con tanto rammarico. A Gliaca di Piraino finisce 0-0 tra Nebros e Gela. I biancazzurri chiudono a 25 punti al giro di boa, al quarto posto in classifica.

Senza Bellomo squalificato, a sorpresa Fausciana lascia Alves, autore di una doppietta con la Leonfortese, in panchina, l’attaccante centrale è D’Agosto. Veca è il terzino destro, Rechichi sale a centrocampo con Tomaino titolare.

Primo tempo di gran livello per il Gela, che prova a scardinare la difesa della Nebros. Manca solo il guizzo finale dopo tanto fraseggio. Clamorosa la palla gol per Rechichi, servito al volo da Resouf.

Nella ripresa la partita si ravviva. Al 28’ l’occasione migliore è per Lo Giudice che lascia partire un tiro a giro che si stampa sul palo. Il Gela domina ma rimane in dieci per la doppia ammonizione di Tomaino. Fausciana mette in mischia Alves e Signate per D’Agosto e Resouf. Nel finale il Gela soffre e Di Martino si supera per evitare il gol della Nebros.