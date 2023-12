Festa e auguri di Natale per Rotary e Inner Wheel, raccolti fondi per le attività di beneficenza

Gela. Elegantissima serata a Villa Peretti, organizzata da Silvio Scichilone, presidente del Rotary club di Gela, e da Eugenia Romano, presidente del club femminile Inner Wheel, per celebrare la tradizionale festa degli auguri di Natale. Numerosi i partecipanti dei due club service accompagnati dai bambini e da graditi ospiti in un festoso clima improntato ai sereni rapporti di calorosa amicizia. Dopo il tradizionale tocco di campana, i due presidenti hanno dato il saluto agli astanti e formulato gli auguri per le festività. Ha fatto seguito l’intervento di Tiziana Amato, assistente del Governatore, che oltre ai propri auguri si è fatta portavoce di un affettuoso messaggio del Governatore del Distretto Goffredo Vaccaro, dedicato a tutti i soci del club di Gela. La splendida serata è stata coronata da una iniziativa benefica a favore della Rotary Foundation (l’organismo del Rotary che raccoglie i fondi che poi elargisce per la realizzazione dei service che i club effettuano in tutto il mondo). A tal proposito si è svolta una tombola con ricchi premi offerti da diversi commercianti, la maggior parte soci attivi del club.