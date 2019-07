Il sindaco chiede l’Eccellenza al presidente della Lnd Sicilia: spuntano i primi gruppi interessati

Teoricamente spetterebbe solo ai club non iscritti in Lega Pro chiedere come un diritto la serie D o l’Eccellenza anche in soprannumero ma una piazza come Gela, la sesta città siciliana, che ha disputato per 18 anni consecutivi i campionati di Ce e C1, ha mille motivi per rivendicare la propria storia e chiedere, al netto di un business plan credibile, quanto meno l’Eccellenza.

Il telefonino di sindaco e vice è caldo nelle ultime ore. Sono diversi i gruppi interessati a presentare proposte. Se il Comune sarà autorizzato a indire una manifestazione di interesse ci risultano almeno due gruppi non gelesi interessati, oltre che altri due invece locali. La domanda è perché non si siano fatti avanti prima. La risposta non ce l’abbiamo ma la immaginiamo. Adesso è il momento però di essere operativi e non perdere altro tempo. Un torneo di Eccellenza significherebbe il male minore per poter subito programmare un ritorno nella quarta serie. Con un nuovo club, nuovi programmi e ambizioni ed uno stadio finalmente aperto.