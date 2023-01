Il sindaco Lagalla traccia il bilancio dei primi 6 mesi “Obiettivo far rinascere Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con l’approvazione del Rendiconto del 2021 e del Bilancio di previsione 2022/2024, questa Amministrazione comunale mette fine all’allarme finanziario e dota Palermo degli strumenti necessari per ripartire, senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Un obiettivo importante raggiunto in soli sei mesi di governo, che libera la quinta Città d’Italia dallo stallo e dall’isolamento degli ultimi anni. Abbiamo avviato una nuova stagione all’insegna del dialogo e della collaborazione interistituzionale, sia con gli organi regionali che nazionali. Solo in questo modo è possibile costruire basi solide per lo sviluppo economico, turistico, culturale, tecnologico della Città. Ponendo Palermo e i palermitani al di sopra di ogni interesse, la Giunta sta lavorando in grande sintonia, al di là degli schieramenti politici, per ridare dignità e futuro alla nostra comunità. Un concreto lavoro di squadra che si è avvalso di un proficuo confronto con il Consiglio comunale, grazie alla condivisione di un unico grande obiettivo: far rinascere Palermo”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo delle Aquile, indetta per tracciare un primo bilancio a sei mesi dall’inizio della sua sindacatura, alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, e della Giunta municipale. Fra le azioni più importanti citate dal primo cittadino, per far ripartire la macchina amministrativa, l’approvazione del Rendiconto 2021 e del Bilancio di previsione 2022/2024; la rimodulazione dei fondi extra-comunali; il piano di riorganizzazione degli uffici; il nuovo piano assunzionale e di efficientamento dei processi amministrativi. Le prime due emergenze affrontate dall’Amministrazione e sulle quali si continua a lavorare, sottolinea il sindaco Lagalla, riguardano “il monitoraggio costante dell’igiene urbana e la pulizia straordinaria della Città; l’avvio dei lavori di riqualificazione del Cimitero dei Rotoli dove si è tornato a seppellire”.“Finalmente – continua il sindaco – si è ripreso a seppellire al Cimitero dei Rotoli ed è stato avviato un lungo lavoro di riqualificazione, messa in sicurezza e ripristino delle aree destinate alle sepolture cimiteriali. E’ stato realizzato un Piano di pulizia straordinaria e viene mantenuta quotidianamente alta l’attenzione sulla raccolta dei rifiuti, fondamentale per lo sviluppo turistico e il benessere dei cittadini. Maggiore sicurezza per le strade, una visione strategica in termini urbanistici della Città, prestando attenzione al grande tema della sostenibilità. Stiamo lavorando per una Palermo che possa dirsi inclusiva, solidale con un’Amministrazione pronta ad affiancare le famiglie e i giovani in condizioni di disagio. Interventi immediati e pianificazione strategica per garantire scuole sicure e funzionali. E poi finalmente a Palermo sono tornati i grandi eventi: concerti e iniziative di intrattenimento per restituire vitalità e respiro culturale alla Città. Ma stiamo solo iniziando a disegnare un importante processo di cambiamento che, con il coinvolgimento di tutti, dovrà conseguire nuovi e più significativi obiettivi di trasparenza e capacità rigenerativa”.

foto Italpress

(ITALPRESS).