Il tennis e lo studio negli Stati Uniti, ora Alessandra Maganuco all’accademia di McEnroe

Gela. Da Gela è riuscita ad arrivare fino alla prestigiosa accademia di tennis fondata dalla leggenda americana John McEnroe. La storia della giovane Alessandra Maganuco è contornata di successi personali che partono proprio dal tennis e dalla sua passione per la racchetta. L’approdo alla John McEnroe Tennis Academy è il passo finale di una formazione, sportiva e universitaria, che la giovane gelese ha voluto portare avanti negli Stati Uniti. Ha ottenuto la laurea in business administration, con menzione speciale, grazie ad una borsa di studio riconosciutale per i programmi universitari di tennis. Ha giocato per la sua università, concludendo il percorso con la Tiffin University, in Ohio. Ha continuato a studiare, giocare e lavorare, sia a San Francisco che a Long Island. E’ stata capitano della squadra di tennis universitaria, in un circuito collegiale nel quale si affrontano i migliori prospetti nazionali. Con un master in tasca, c’è stata la chiamata dall’accademia di McEnroe, dove si dedica sia al campo da gioco sia al management.