“Importante elezione Romano alla guida del consiglio dell’Unione”, Sammito: “Pronto a collaborare”

Gela. La presidenza del consiglio dell’Unione dei Comuni è andata, forse anche a sorpresa, al forzista Carlo Romano. L’esponente azzurro, “blindato” dalle mosse del centrodestra, guiderà l’organo politico di un’Unione fondamentale per i finanziamenti del ciclo 2021-2027. La presidenza a Romano viene salutata con apprezzamento dal presidente del civico consesso Salvatore Sammito. “E’ una nomina importante, anzitutto per la città – dice – faccio i miei complimenti al presidente Romano. L’Unione ha un compito decisivo per i finanziamenti e questo territorio non può perdere l’occasione”. Sammito, nonostante l’azzurro sia opposizione in consiglio comunale, non ne fa una questione meramente di appartenenza.