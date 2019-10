IN CALIFORNIA CONTINUA LA BATTAGLIA CONTRO GLI INCENDI

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La California prosegue la sua battaglia contro le fiamme, mentre gli incendi Kincade (da nord) e Getty (dal sud dello Stato) continuano a divampare e nuove raffiche di venti “di Santa Ana”, conosciuti per la loro potenza e il loro basso tasso di umidità, hanno fatto scattare di nuovo l’allerta.

Un milione di persone è ancora oggi senza elettricità nella parte settentrionale della California, dove gli incendi hanno bruciato circa 76 mila acri di terreno e distrutto 189 strutture. Circa 4500 vigili del fuoco stanno operando in quest’area e in meno di 24 ore sono stati registrati i primi miglioramenti: se ieri solo il 15% delle fiamme era stato domato, oggi il 30% dell’incendio è stato contenuto, secondo quanto riferito dal Los Angeles Fire Department.

La crisi però è lontana dall’essere risolta. Un nuovo incendio scoppiato a Simi Valley all’alba di mercoledì, circa 80 chilometri a nord-ovest di Los Angeles, dove i venti di Santa Ana stanno aumentando di intensità, ha costretto le autorità a evacuare i residenti delle città di Moorpark e Simi Valley. Un’area questa dove è situata anche la Ronald Reagan Library and Museum, il complesso socio-culturale dedicato all’ex Presidente statunitense, all’interno del quale si trovano i resti del Presidente e della moglie, Nancy. La biblioteca, al momento, è stata messa in sicurezza, mentre le evacuazioni dei residenti sono iniziate alle 6.30 del mattino di mercoledì.

(ITALPRESS).