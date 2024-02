“In finanziaria 97mila euro per l’elipista”, Di Paola: “Interventi concreti a differenza della destra”

Gela. Un totale di 97 mila euro per l’elipista e per adeguarla, attraverso interventi di manutenzione. La norma, inserita nella finanziaria regionale, è in gazzetta ufficiale. Il primo firmatario è il parlamentare Ars Nuccio Di Paola. “Novantasettemila euro per il completamento e la manutenzione dell’elipista. Mentre la destra di Meloni e Schifani trasforma la sanità in un business privato e pensa solo alle poltrone – dice Di Paola – noi del Movimento cinquestelle Sicilia difendiamo la sanità pubblica, garantendo diritti e servizi ai siciliani. Grazie all’articolo 14 comma 1 lettera a), a mia prima firma, arrivano 97 mila euro per la manutenzione dell’elipista. Fatti e non parole”.