In Sicilia 8.425 nuovi casi di Covid e 21 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 8.425 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 34.336 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, emesso dal Ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano 9.747. Il tasso di positività scende al 24,5%, contro il 29,5% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Le vittime sono 21, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 11.344. I ricoverati sono 1.033, 10 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto a ieri.foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).