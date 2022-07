Siccità, Patuanelli “Possibile l’estensione dello stato di emergenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo stato di emergenza potrebbe prossimamente essere esteso anche ad altre regioni che hanno presentato o stanno presentando richiesta, tra cui Lazio, Umbria, Liguria e Toscana”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, nel corso di un’informativa alla Camera sull’emergenza siccità.”Il Governo sta lavorando per inserire nel decreto-legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese, che si intende adottare entro la fine del mese – come annunciato anche dal Presidente nei giorni scorsi -, alcune disposizioni urgenti per affrontare l’emergenza idrica – ha sottolineato Patuanelli -. Riteniamo infatti non più rinviabile il rafforzamento del coordinamento degli interventi strutturali, volti alla mitigazione dei danni derivanti dal fenomeno della siccità e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche”.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).