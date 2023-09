In via Abela un telone per impedire l’abbandono di rifiuti, ma c’è ancora chi si ostina a sporcare

Gela. In via Abela sono stati direttamente i residenti a cercare di porre un freno all’abbandono di rifiuti che trasformava un’intera area incolta in una vera e propria discarica. Hanno collocato un telone che ha decisamente limitato il deposito in violazione delle norme. C’era chi arrivava da altre zone della città solo per disfarsi dei sacchi con i rifiuti. In via Abela, a pochi passi dal centro storico, i problemi non sono affatto risolti. La raccolta dei rifiuti avviene praticamente solo un giorno a settimana e non è mai completa. Inoltre, ancora adesso qualcuno continua ad abbandonare sacchi e scarti all’ingresso della strada. Facilmente, i sacchetti vengono danneggiati da auto in transito e non solo, con il contenuto che finisce ovunque, con tutte le conseguenze del caso.