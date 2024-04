Incardona e “Noi Moderati” sempre più vicini ad “Alleanza per Gela”: sì anche da Iaglietti

L’assessore, negli ultimi tempi, ha avuto diversi contatti con i referenti di “Alleanza per Gela”. Gli esponenti di “Noi moderati” hanno optato per la soluzione Scerra, seguendo un altro pezzo del tavolo che si era costituito nell’area centrista, ovvero i civici di “Rinnova”. Altre anime del tavolo dei moderati si sono invece collocate in contesti differenti. Il dialogo si è man mano sviluppato e il progetto di “Alleanza per Gela” pare possa far maturare ulteriori innesti. Sembra ormai cosa fatta pure l’adesione di un autonomista della prima ora, il capogruppo consiliare Mpa Diego Iaglietti. E’ sempre più convinto della decisione e meno attratto invece dalla prospettiva di dire sì alla coalizione guidata da Terenziano Di Stefano, che dovrebbe comunque trovare riscontri da altri lombardiani. Gli autonomisti difficilmente correranno sotto il simbolo del partito.