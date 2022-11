Incardona verso il ritorno nell’Udc, partito può rientrare nella maggioranza di Greco

Gela. L’Udc potrebbe rientrare ufficialmente nella maggioranza del sindaco Lucio Greco. In una fase sicuramente molto difficile da gestire per l’avvocato, i centristi hanno ripreso i contatti con il consigliere Salvatore Incardona. Il presidente della commissione affari generali, diversi mesi fa aveva deciso di prendere le distanze dal gruppo locale dell’Udc, non condividendo la linea dell’ex coordinatore Silvio Scichilone (nel frattempo a sua volta uscito dal partito). Ora, un ritorno “alla casa naturale”. Sembra questa l’intenzione di Incardona. Per lui, sarebbe già pronto un ruolo anche nella segreteria provinciale, attualmente guidata dal consigliere comunale di Niscemi Aldo Allia. Incardona sta valutando insieme ai vertici regionali del partito, Decio Terrana e Mimmo Turano, con i quali i contatti ci sono sempre stati. Sono stati proprio i riferimenti regionali del partito a richiedere un ritorno del consigliere comunale, che per anni ha guidato l’Udc cittadino, arrivato poi all’assise civica. Incardona potrebbe dire di sì, soprattutto davanti al fatto che da Palermo continuano a giungere attestati di stima nei suoi confronti. Con l’uscita dall’Udc, di fatto i centristi hanno perso qualsiasi riferimento sia all’assise civica che in giunta. L’ex assessore al bilancio Danilo Giordano, nominato in quota Udc, ha deciso di lasciare l’incarico. Incardona ha più volte richiesto al sindaco un coinvolgimento maggiore nel governo della città e non ha mai allentato il sostegno.