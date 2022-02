Inchiesta “Camaleonte” sui Luca, Dda: “Processo per tutti gli imputati”

Gela. Devono andare a processo. Anche questa mattina, i pm della Dda di Caltanissetta, Nadia Caruso e Pasquale Pacifico, hanno rinnovato le loro contestazioni nei confronti degli imputati, coinvolti nell’inchiesta “Camaleonte”. I pm hanno formulato le conclusioni, davanti al gup Graziella Luparello. In udienza preliminare, ne rispondono gli imprenditori del gruppo Luca, Salvatore Luca, Rocco Luca, Francesco Luca, Francesco Gallo, Concetta Lo Nigro, Emanuela Lo Nigro, Maria Assunta Luca. Per gli inquirenti avrebbero avuto rapporti con esponenti della criminalità organizzata. Una ricostruzione, ribadita con la richiesta di rinvio a giudizio. Il processo è stato chiesto, inoltre, per i funzionari di polizia, Giovanni Giudice (difeso dall’avvocato Giacomo Ventura) e Giovanni Arrogante, accusati di aver favorito i Luca. Conclusioni che però hanno trovato completa opposizione dalle difese. Per i legali di tutti gli imputati, le accuse mosse non avrebbero trovato riscontri, già in fase di indagine. Le difese degli imprenditori hanno più volte richiamato pronunce sia del tribunale del riesame di Caltanissetta che della Corte di Cassazione, favorevoli ai coinvolti. Anche i legali dei poliziotti hanno escluso qualsiasi ipotesi di favoreggiamento, escludendo che ci fossero rapporti anomali con i titolari del gruppo imprenditoriale, attivo principalmente nella vendita di auto e nell’immobiliare. Gran parte del patrimonio è stato sottoposto a sequestro. Anche su questo versante, però, ci sono state alcune pronunce che hanno dato seguito alle indicazioni delle difese. Per l’accusa, gli imprenditori avrebbero sviluppato la loro mole d’affari, sfruttando collegamenti con esponenti delle organizzazioni mafiose. Gli imprenditori, toccati dall’inchiesta, si sono sempre definiti vittime dei clan, per le richieste estorsive subite.