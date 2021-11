Inchiesta “Eurograni”, giudizio immediato per Barranco: no ad eccezione della difesa

Gela. Dopo la conclusione delle indagini, i pm della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per l’imprenditore Massimo Barranco, coinvolto nell’inchiesta sulla bancarotta della società “Eurograni”. Questa mattina, Barranco, difeso dagli avvocati Antonio Gagliano e Flavio Sinatra, si è presentato davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. In apertura, la difesa ha subito avanzato un’eccezione, richiedendo la nullità del decreto che ha disposto il giudizio e della notifica. L’imprenditore, secondo la difesa, non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter esercitare le prerogative previste in questi casi. Il collegio penale non ha accolto l’eccezione di nullità, ma ha comunque disposto termini, anche per consentire l’eventuale scelta di un rito alternativo. In aula, si tornerà a fine gennaio. Il pubblico ministero Federica Scuderi si è opposta all’eccezione avanzata dalla difesa, così come ha espresso parere negativo sull’istanza di revoca dei domiciliari, ai quali l’imputato è sottoposto, dopo che lo scorso agosto lasciò il carcere. Per i suoi legali, non ci sono più ragioni per mantenere la misura cautelare.