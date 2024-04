Preparati per l’estate: consigli di bellezza e cura personale estiva

Con la bella stagione quasi alle porte, non farti trovare impreparata! Se vuoi arrivare all’estate al top della forma, segui i nostri consigli di bellezza che ti aiutano ad avere una pelle perfetta priva di imperfezioni ma anche gambe toniche e capelli splendidi.

La protezione solare per il viso e non solo

Tanto per iniziare, in estate occorre proteggere la pelle del viso dalla pericolosa radiazione solare. Sebbene la crema solare vado utilizzata anche in pieno inverno, in estate diventa ancora più importante utilizzare un prodotto che prevenga i danni e l'invecchiamento precoce del derma.

La protezione solare va usata su viso e collo ma anche su tutte le altre zone scoperte del corpo. Grazie a formulazioni leggere, lo schermo solare protegge la tua pelle, previene le rughe e garantisce un finish opaco molto naturale. L’aggiunta di acido ialuronico assicura il corretto livello di idratazione nel corso della giornata. Scegliere cosmetici biologici non fa solo bene alla tua pelle ma anche all’ambiente perché usi solo ingredienti che rispettano la fauna.

Bye bye cellulite

In vista della stagione in cui il corpo si scopre, il focus si sposta su gambe e glutei. Per arrivare con gambe toniche e pelle di pesca all’estate, inizia ora i trattamenti con prodotti a base di ingredienti naturali. Una crema snellente e riducente non fa altro che velocizzare il processo di combustione degli acidi grassi. In altre parole, lo stato infiammatorio legato all’eccesso di adipe a livello delle cellule più esterne del derma, ovvero la cellulite, viene ridotto grazie all’effetto brucia grassi. I risultati visibili già dopo 4 settimane sono possibili grazie a processi di lipolisi e che migliorano la microcircolazione. Il gonfiore tipico della cellulite viene ridotto e, allo stesso tempo, la pelle risulta più tonica ed elastica.

Naturalmente, il processo va coadiuvato anche intervenendo su alimentazione e idratazione che giocano un ruolo cruciale. Con il caldo, la sudorazione aumenta e quindi i liquidi persi vanno reintegrati consumando 2 litri circa di acqua al giorno ma anche con un’alimentazione leggera altrettanto ricca di liquidi.