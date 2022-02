Inchiesta “Inferis”, sentito il collaboratore Cascino: in appello D’Amico e Consiglio

Gela. E’ stato sentito nel corso del giudizio di secondo grado, che si sta celebrando a carico di Francesco D’Amico e Rosario Consiglio, coinvolti nell’inchiesta antimafia “Inferis”. Il collaboratore di giustizia Emanuele Cascino, prima di dire basta alla sua esperienza criminale fu il braccio destro del boss Giuseppe Alferi (detenuto al 41 bis). In primo grado, per i due imputati arrivò la pronuncia dei giudici del collegio penale del tribunale di Gela, a cinque anni e sei mesi di reclusione, ciascuno. In base alle contestazioni, avrebbero fatto parte del clan Alfieri, con stretti legami proprio con il boss. Già davanti ai giudici del tribunale gelese, le difese esclusero un legame tra gli imputati e il capo di quella che viene considerata dagli inquirenti come la “terza mafia”. Cascino ha confermato i legami tra gli imputati e Alferi. Si sarebbero messi a disposizione, anche per estorsioni e danneggiamenti. Pare che non abbia però fornito indicazioni precise su fatti direttamente riconducibili a D’Amico e Consiglio.