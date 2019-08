INCIDENTE PER POZZOVIVO IN ALLENAMENTO, FRATTURE E NIENTE VUELTA

ROMA (ITALPRESS) – Un altro incidente ha visto oggi sfortunato protagonista un ciclista professionista. Si tratta del 36enne Domenico Pozzovivo, appena rientrato dal Giro di Polonia, che è stato investito lungo le strade comprese fra la “sua” Basilicata e la Calabria durante una seduta di allenamento in vista di quello che doveva essere il suo prossimo impegno agonistico, ovvero la Vuelta a Espana (alla quale darà di certo forfait). Il portacolori del team Bahrain-Merida, in provincia di Cosenza, è stato colpito in pieno da un’autovettura. Trasportato quindi in ospedale, a Pozzovivo sono state diagnosticate diverse fratture alla gamba destra e al braccio sinistro. “Il ciclista italiano, sebbene cosciente, è in terapia intensiva. Ha subito fratture multiple, che richiedono un intervento chirurgico. Altri aggiornamenti verranno rilasciati dopo le relative operazioni”: questo è quanto ha precisato il team Bahrain-Merida, attraverso una nota ufficiale. Dovranno essere “stabilizzate” la frattura della tibia e del perone da un lato e quella di omero, clavicola e ulna dall’altro. “La sicurezza dei ciclisti è la più grande criticità che abbiamo oggi: sono in aumento gli incidenti. L’automobilista dovrebbe avere più sensibilità nei confronti di un utente più debole come il ciclista”: questo invece è quanto ha affermato il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco.

(ITALPRESS).