“Io in giunta? Ragionamenti in corso”, Licata: “Nostro gruppo importante…dialogo anche con Pd”

Gela. Per l’ampliamento della giunta manca solo l’ufficialità, ma il sindaco Lucio Greco pare ormai aver deciso. Entreranno in municipio due nuovi assessori. I nomi sono quelli che “ballano” da mesi, l’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo e l’avvocato Giuseppe Licata (che per una manciata di settimane ha fatto parte dell’ex giunta Messinese). L’ex dem non si tira indietro nell’ammetterlo e non fa troppa “melina”. “Ci sono ragionamenti in corso – dice – credo che dopo Ferragosto ci vedremo con il sindaco o sarà comunque lui a contattarci. Un mio ingresso in giunta? Ho avuto un ruolo importante nel progetto civico che ha voluto la candidatura di Greco e ho costruito almeno un terzo della lista “Azzurri per Gela”. Il nostro gruppo, credo, meriti di avere un riconoscimento. Poi, sulla scelta, non per forza si dovrà trattare del mio nome”. Licata usa toni piuttosto diplomatici, ma sa di avere una corsia preferenziale. “Ne abbiamo parlato con il sindaco – continua – anche se non c’è stato, fino ad ora, un incontro per definire deleghe e squadra. Ho un ottimo rapporto con la giunta e ritengo che in questa fase così delicata per la città servano coraggio nelle scelte e una visione programmatica, che guardi al futuro. Non si possono sempre rincorrere le emergenze e questo vale anche per vicende delicate come la gestione del servizio rifiuti o la continua emergenza idrica”. Licata esce allo scoperto sulle sue scelte politiche. “Mi muovo sempre in una prospettiva civica, che è quella dell’associazione “Gela Punto” – continua – dialogo con il consigliere Vincenzo Cascino, ma anche con il gruppo di Energie per l’Italia. L’area di riferimento è questa. Ho avuto diversi contatti diretti e incontri con esponenti del gruppo politico del presidente Nello Musumeci”.