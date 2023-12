“Indicheremo nostro candidato, sarà valutato con alleati”, Raniolo: “Greco si sarebbe dovuto dimettere”

Gela. “Il centrodestra compatto è un obiettivo che continua ad avere priorità. Come Fratelli d’Italia, intanto, abbiamo avviato le consultazioni interne al partito per individuare il candidato a sindaco che presenteremo al tavolo degli alleati”. L’avvocato Ignazio Raniolo, vicepresidente del partito provinciale e consigliere comunale, non può che tenere in forte considerazione le dinamiche cittadine. Tanti si aspettano un centrodestra dai numeri consistenti ma prima di tutto serve l’amalgama. “Stiamo lavorando – sottolinea – penso che a breve inizierà il confronto con gli altri partiti. Dobbiamo trovare la quadra. Il candidato a sindaco? Noi lo rivendichiamo sulla base anzitutto della situazione nazionale. Siamo il primo partito in Italia e le percentuali sono ottime a livello locale. In consiglio comunale abbiamo il gruppo più ampio e l’attivismo è sotto gli occhi di tutti. Chiaramente, si deciderà in un contesto di coalizione, a partire dalle scelte provinciali anche rispetto alle amministrative a Caltanissetta e a Mazzarino e senza trascurare la possibilità delle provinciali”. I meloaniani hanno una lista quasi del tutto definita. “Ci saranno i consiglieri comunali e i dirigenti – precisa Raniolo – la nostra lista è quasi completa. Una seconda lista? Se il candidato a sindaco della coalizione toccherà a Fratelli d’Italia, presenteremo anche una lista del sindaco”. FdI, in città, ormai da tempo sembra il partito maggiormente proiettato a guidare l’alleanza, proprio sulla scia della fase storica che attraversa, a partire dagli equilibri romani. Sicuramente, non si abbandonerà la discontinuità dall’amministrazione Greco.