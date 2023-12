Informazioni riservate a Musto e ad altri indagati, davanti al gip Giugno e Carbone si difendono

Gela. Hanno parlato e si sono difesi. Il poliziotto in pensione Salvatore Giugno e il carabiniere Giuseppe Carbone, oggi, sono stati sentiti dal gip, per l’interrogatorio di garanzia. Entrambi sono coinvolti nell’inchiesta “Mondo opposto” che ha portato i pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri a ricostruire i nuovi presunti equilibri del mandamento di Gela, con particolare attenzione alla famiglia di mafia di Niscemi, secondo le accuse retta dai fratelli Alberto Musto e Sergio Musto. Giugno è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti avrebbe fornito informazioni riservate, anche sull’inchiesta in corso, proprio ad Alberto Musto e ai suoi presunti sodali. Difeso dall’avvocato Flavio Sinatra, Giugno, per anni in servizio al commissariato di via Zucchetto a Gela, ha fornito la propria versione dei fatti, escludendo a quanto pare di essere legato alla famiglia di mafia niscemese. A seguito del blitz, gli è stata imposta la misura degli arresti domiciliari.