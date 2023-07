Iniziano i saldi, tanti acquisti il primo giorno

Gela. Iniziano oggi i saldi estivi. Contrariamente agli altri anni, nella seduta del 22 marzo 2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si è scelto di fare iniziare gli saldi contemporaneamente in tutta Italia. Durata e modalità invece variano da regione a regione. Ciò che vale per tutti è la nuova normativa sugli sconti, che prevede regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite dei siti di e-commerce. Previste sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette, come gli “sconti farlocchi“.

In molti hanno già iniziato il giro dei negozi riuscendo ad accaparrarsi l’oggetto dei desideri. Sempre più numerosi i consumatori che preferiscono fare una lista di ciò che serve davvero per evitare spese folli, ma resta chi invece si lascia ispirare dal cuore.

Le stime dell’ufficio studi di Confcommercio dicono che, per i saldi estivi 2023, ogni famiglia spenderà in media 213 euro, 95 euro a persona, per un totale di 3,4 miliardi di euro.

Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano che c’è la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato e che i commercianti hanno l’obbligo di accettare tutti i tipi di pagamenti.