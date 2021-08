Iniziativa per la pace, Cgil supporta lo spettacolo per i bambini palestinesi

Palermo. La Cgil regionale vicina a quanto accade nella Striscia di Gaza e a sostegno dei più piccoli, che si trovano a vivere una condizione di forte isolamento. Come spiega il sindacalista Ignazio Giudice, della segreteria regionale del sindacato, ci sarà massimo supporto allo spettacolo “Pesci in barile”, organizzato dall’associazione “Voci del silenzio”, che si terrà domenica a Palermo, al Teatro di Verdura. Giudice, in rappresentanza del sindacato regionale, ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa, svoltasi a Palazzo delle Aquile. “Non accade ogni giorno di prender parte a conferenze stampa in grado di darti emozioni umane, sociali e politiche. Ora è accaduto perchè si è parlato dei bambini che abitano nella striscia di Gaza e dell’antica e mai risolta questione palestinese – dice – in quella striscia si rischia di essere uccisi di giorno e di notte come se fosse normale e il valore della pace non trova spazio”.