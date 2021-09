Interact Club, Gioele Gerbino è il neo presidente

Gela. Chi ha detto che i giovani non hanno voglia di spendersi per gli altri, per dare una mano a chi ha bisogno? L’Interact Club di Gela ne è solo un esempio. Il neo presidente è Gioele Gerbino. L’Interact è un club service sponsorizzato dal Rotary comprendente ragazzi dai 12 ai 18 anni. Avranno il compito di imparare a gestire ruoli e finanze in maniera autonoma.

L’idea di riapertura dell’Interact nasce dalla volontà di questi ragazzi di fare qualcosa, mettendosi a servizio della città.