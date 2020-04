Investimenti Eni, Descalzi: “Azienda conferma impegni e per Italia 20 miliardi”

Gela. Ha appena ricevuto la riconferma dal governo e Claudio Descalzi continuerà a guidare Eni, come amministratore delegato. L’emergenza sanitaria in atto ha comportato una rivisitazione degli investimenti e anche nei siti locali si attende la ripresa a pieno regime. La green refinery è in marcia ormai da diversi mesi. L’amministratore delegato ha rilasciato un’intervista a “La Stampa”. Ha spiegato che gli investimenti previsti in Italia saranno confermati. “In Italia prevediamo un impiego complessivo di risorse, spese e investimenti, per 20 miliardi in quattro anni – ha detto – li confermo e spero, anzi, di poterli implementare”. Le segreterie provinciali del settore industria di Filctem, Femca e Uiltec hanno da poco chiesto un incontro ai manager locali del cane a sei zampe, così da avere aggiornamenti sul cronoprogramma di investimenti considerati prioritari, a partire dalla base gas del progetto “Argo-Cassiopea” e dall’impianto Btu della green refinery. Per giungere ad un via libera definitivo sulla base gas è stata necessaria una lunga trafila e i sindacati guardano al progetto come punto di riferimento, anche occupazionale. E’ l’investimento finanziariamente più importante previsto nel protocollo di intesa del 2014. Descalzi, intervistato da “La Stampa”, fa capire che il sito locale continua ad essere importante per l’azienda. “Abbiamo i progetti relativi allo stoccaggio della Co2 e al cosiddetto waste to fuel, la trasformazione dei rifiuti organici in olio combustibile bio e acqua, oltre alle nostre bio-raffinerie di Venezia e Gela – ha detto ancora – abbiamo inoltre una piattaforma di produzione e distribuzione di prodotti retail (carburanti, gas ed elettrico) destinata alla progressiva trasformazione green”.