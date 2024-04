Irruzione armata nell’ufficio postale di Settefarine, condanne per due minorenni

Gela. Lo scorso anno fecero irruzione nell’ufficio postale di Settefarine, armati. Partì anche un colpo di pistola che fortunatamente si infranse contro uno dei pannelli protettivi, senza causare conseguenze. Per quella tentata rapina è arrivata la condanna per due minori. Furono loro a giungere in sella ad uno scooter e ad entrare nell’ufficio postale per cercare di impadronirsi dei soldi. I giudici del tribunale minorile di Caltanissetta hanno disposto la condanna a tre anni e un mese di reclusione, ciascuno. I giovani, assistiti dal legale Davide Limoncello, avevano già ammesso le loro responsabilità. I carabinieri si misero subito all’inseguimento. I due abbandonarono lo scooter e si dileguarono a piedi. L’indagine condusse gli inquirenti ad individuarli. Spiegarono di aver agito solo per il denaro che doveva servire ad acquistare uno scooter. Esclusero di aver avuto intenzione di organizzare altri colpi.