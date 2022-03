Italia Viva rilancia, progetto prosegue: ieri assemblea a Palermo prima della “verifica”

Gela. Lo scorso anno erano sorti forti dubbi sulla prosecuzione del progetto politico renziano, anche a seguito dalla fuoriuscita di pezzi importanti di Italia Viva, soprattutto in Sicilia. Il gruppo, anche a livello locale ha invece posto le basi per andare avanti e ieri, a Palermo, si è tenuta l’assemblea regionale, alla quale hanno partecipato i dirigenti locali. C’erano il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi, quello provinciale Giuseppe Ventura, l’assessore Cristian Malluzzo e ancora l’avvocato Emanuele Maganuco, Giuseppe Perna e Andrea Battiato. Italia Viva ha un posto in giunta, con lo stesso Malluzzo, e una delega pesante, quella all’ambiente. I dirigenti vogliono valutare con molta attenzione e il capitolo rifiuti, probabilmente, sarà al centro della verifica, prevista per la prossima settimana. Ieri, a Palermo, insieme al coordinatore regionale, il senatore Davide Faraone, e al presidente nazionale, Ettore Rosato, si è parlato anche di strategie, in vista delle prossime scadenze elettorali, comprese le regionali. Italia Viva, probabilmente, punterà su un proprio candidato, del territorio locale. Per ora, i renziani si mantengono sul vago e preferiscono toccare l’attualità. “Le tematiche trattate sono state di grande interesse oltre che avere refluenza per le politiche territoriali e per le esigenze attuali dei cittadini. Italia Viva dimostra ancora una volta la capacita di individuare le proposte politiche idonee per far fronte alle difficoltà che ogni giorno le gente è costretta vivere – dice il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi – l’impegno assunto dalla dirigenza regionale del partito è legato alla vita reale e non a demagogiche affermazioni di stampo populista o sovranista rispetto alle quali siamo lontani anni luce. La stessa attenzione il partito porrà sulla scelta dei candidati nei territori per i prossimi appuntamenti elettorali”.