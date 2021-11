Iv con Greco, rifiuti e ambiente per Malluzzo: “Dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto”

Gela. La disponibilità ad occuparsi del settore ambiente l’avevano già data in fase di consultazioni e così è stato. I renziani di Italia Viva hanno ottenuto una conferma dal sindaco Lucio Greco, con l’assessore Cristian Malluzzo, che oltre alla delega allo sport, turismo e spettacolo, si occuperà di ambiente e rifiuti. Per Italia Viva è quasi la conferma di un patto politico, di piena fiducia con il sindaco. “Il tema dei rifiuti è fondamentale per la città – spiega Malluzzo – ringrazio il sindaco per la fiducia, sono pronto come assessore a lavorare senza sosta per restituire ai cittadini una Gela decorosa e come partito siamo pronti a mettere a disposizione, come già fatto, i nostri riferimenti regionali e nazionali”. Il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi conferma l’intesa politica con l’avvocato Greco e fa riferimento a deleghe, a cominciare dai rifiuti, comunque molto complesse e impegnative. “Siamo orgogliosi per la scelta del sindaco, è evidente che è stato riconosciuto e premiato il lavoro svolto dall’assessore Malluzzo, ma allo stesso tempo sentiamo la responsabilità per la delega impegnativa che ci è stata assegnata – dice Pizzardi – il settore ambiente è estremamente complicato e va affrontato con delicatezza e rigore, per questo motivo tutto il partito deve sentirsi coinvolto nel garantire collaborazione all’assessore in termini di competenza, progettualità e programmazione”.