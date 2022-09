Kart, la corsa al titolo di Matteo Bagnato “frenata” dal motore ad Ispica

Accantonate le qualifiche del sabato con il quinto migliore crono, la rimonta di gara 1 si è interrotta dopo poche curve quando era già in terza posizione. In gara 2, scattato dal fondo (12esima posizione), Matteo Bagnato ha lottato per cercare di limitare i danni. Sotto la bandiera a scacchi è transitato in quinta posizione, meritandosi gli applausi dei presenti. Adesso la vetta al titolo è però lontana.