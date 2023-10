Kart Sicilia, Matteo Bagnato conquista a Melilli il settimo podio consecutivo

Il fine settimana di gara sulla “Pita del Sole” di Melilli era iniziato con la conquista della terza casella a 72 millesimi dalla pole-position. “Sono partito male – spiega Matteo Bagnato – Nella foga è successo di tutto in pista, anche avere preso una penalità di 3 secondi che mi ha relegato in quarta posizione”. In gara due l’asso gelese delle quattro ruotine da competizione, scattato dalla seconda fila, ha presto conquistato la vetta del gruppo. “E’ stata una lunga bagarre con Bonomo – conclude Matteo Bagnato – Ho perso la posizione e accusato un problema meccanico”. Il bilancio finale è di un nuovo podio, il settimo in altrettante gare disputate.