Danni all’istituto di via Caviaga, Incardona: “Tutta la città deve sentirsi offesa”

Gela. Forte sdegno per quanto accaduto al plesso scolastico di via Caviaga. L’assessore Salvatore Incardona e l’amministrazione comunale sono vicini alla dirigente, al personale, agli alunni e alle loro famiglie. “L’episodio che è accaduto al plesso di via Caviaga va fortemente condannato. Gli studenti, i bambini, i ragazzi, i giovani, rappresentano il futuro della nostra città e sono il presente che va tutelato e difeso. Vandalizzare una scuola vuol dire sferrare un attacco al cuore di un’intera città. Ognuno di noi si senta offeso dal gesto che questa notte ignoti delinquenti hanno riversato al plesso di via Caviaga.vHo immediatamente contattato la preside Aldisio, alla quale va la mia vicinanza, per valutare i danni”.