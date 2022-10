Kiwanis club, passaggio della campana: Sciascia subentra a Patti

Gela. Oggi, nei locali restaurati della “Vecchia Masseria”, si è svolto il 45° “Passaggio della Campana” del Kiwanis Club di Gela. Una cerimonia solenne che, per quest’anno, ha visto passare il testimone dal presidente uscente, l’ingegnere Vincenzo Patti, al successore Angelo Sciascia. Erano presenti, oltre ai numerosi ospiti e ai rappresentanti di tutti i club service cittadini e del comprensorio, anche il luogotenente governatore della quinta divisione, l’avvocato Giovanni Cannata, e il sindaco Lucio Greco. Il presidente uscente ha esposto una relazione sulle attività espletate nell’anno kiwaniano trascorso. Ha descritto, proiettando su uno schermo, tutte le numerose iniziative e realizzazioni. Tra queste, l’ultima importante per la sicurezza degli alunni delle scuole elementari che consiste in una innovativa realizzazione di attraversamenti pedonali, con strisce colorate che per mezzo di disegni attirano l’attenzione e consentono ai bambini di attraversare, evitando situazioni certamente più pericolose.