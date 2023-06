La città può cambiare grazie agli artisti, completata l’opera alla stazione ferroviaria

Il progetto portato avanti dal Rotary club locale alla stazione centrale rientra in un percorso di riqualificazione che ha interessato altri due punti significativi della città: il muro perimetrale dell’ex chiesa San Rocco in centro storico e l’istituto comprensivo Verga dove è stato realizzato un murales dedicato a Falcone e Borsellino.

“Volevamo che il punto di arrivo per i turisti e di partenza per gli studenti e i lavoratori fuori sede fosse un posto dignitoso che non trasmettesse solo tristezza e degrado. Ci sono voluti quarant’anni ma alla fine la stazione attraverso queste piccola opera ha acquistato dignità. C’è ancora tanto da fare e speriamo che il nostro sia solo il punto di partenza”, ha aggiunto il presidente del Rotary Club Gela Valentino Granvillano.

All’inaugurazione di stamattina erano presenti anche alcuni bambini che hanno realizzato i disegni riprodotti da Collodoro.