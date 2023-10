La morte di Vittoria Caruso, perito conferma manovre pericolose: giovane accusato di omicidio

Gela. Ci sarebbe stata una condotta di guida pericolosa, tale da aver determinato l’incidente mortale che quattro anni fa spezzò la vita della quindicenne Vittoria Caruso. E’ stato confermato dal perito che si è occupato di condurre ulteriori approfondimenti, anche a seguito di richiesta della difesa del giovane accusato di omicidio. Le contestazioni vengono mosse a Gaetano Vizzini. Difeso dall’avvocato Sinuhe Curcuraci, ne risponde in abbreviato. Nel pomeriggio di oggi, il perito è stato sentito in aula, davanti al gup Roberto Riggio e ha risposto alle domande del difensore e del pm Lucia Caroselli. Per l’ingegnere che si è occupato delle verifiche, la velocità sarebbe stata assai elevata e la manovra pericolosa avrebbe determinato il ribaltamento della vettura. La quindicenne morì a causa delle ferite riportate. Per la difesa, però, ci sarebbero diverse incongruenze nelle conclusioni fornite dal perito soprattutto se confrontate con quelle di altri accertamenti tecnici. Secondo la procura, con la presunta condotta pericolosa il giovane sarebbe stato conscio di poter causare conseguenze. Ragioni che hanno spinto i pm a contestare l’omicidio. L’incidente mortale si verificò in un tratto dell’asse stradale ex Asi. Si tratta di un punto isolato e poco transitato. La difesa, invece, esclude che possano esserci i presupposti del reato. La famiglia della giovane vittima sta seguendo il procedimento e anche oggi era in aula nel corso dell’esame del perito.