La Nuova Città di Gela conquista la Serie D di pallavolo

Gela. La Nuova Città di Gela è in Serie D. La squadra di coach Massimo Bonaccorso sfrutta al meglio il vantaggio dei 3 set conquistati all’andata e non lascia scampo al Vigata.

Il risultato del primo set parla chiaro: 25-15 in favore dei padroni di casa. Nel secondo set il Vigata cerca il miracolo ma non va oltre i 21 punti. Gialloneri in Serie D. Nel terzo set inizia meglio la squadra ospite ma le gelesi recuperano dallo svantaggio e firmano il 25-19. Altro 3-0 e partono i festeggiamenti. Dopo la promozione in Serie C dell’Ecoplast, la Nuova Città di Gela festeggia la Serie D.