La reliquia del giudice Livatino in città, iniziativa alla “San Francesco”

Gela. La reliquia del giudice beato Rosario Livatino per la prima volta in città e in una scuola. Ad ospitare la tappa della sua peregrinatio in Sicilia è l’Istituto comprensivo San Francesco diretto dall’architetto Maria Lina La China.Il reliquiario, contenente la camicia intrisa di sangue indossata dal magistrato nel giorno dell’agguato, sosterà nella cappella della scuola di via Niscemi (plesso centrale, ex Paolo Emiliani Giudici) per tutta la mattinata del 25 novembre, dalle ore 9 alle ore 12:30. Per l’occasione l’istituto ha promosso una serie di eventi sui temi “Diritto & Legalità” che prenderanno il via giovedì 24 novembre con l’inaugurazione della mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino” prodotta dall’Ansa, alla presenza dello storico corrispondente da Gela, il giornalista Franco Infurna. L’esposizione avrà luogo nell’auditorium Morselli del plesso centrale e sarà visitabile dalle scolaresche (previa prenotazione al link https://forms.gle/h7u9NbRwdU7qePRe9) fino al 7 dicembre. Il 25 invece la giornata si articolerà, in parallelo alla vista alla reliquia, con un incontro dibattito degli studenti con Mariella Giordano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gela e Giuseppe Palilla, presidente dell’associazione di Canicattì “Amici del Giudice Livatino”. Appuntamento alle ore 10 nell’auditorium Virgilio Argento.