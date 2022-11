“La richiesta non è di un sostegno politico al sindaco”, Sammito: “Supportare priorità della città”

Gela. Andare avanti con l’attuale alleanza, coinvolgendo praticamente tutti i sostenitori in giunta, oppure provare a “colorarsi” di centrodestra. Il sindaco Lucio Greco, come abbiamo riportato, non ha ancora sciolto la riserva e tenterà un sondaggio proprio tra forze di centrodestra. Il tavolo con i suoi è stato aggiornato alla prossima settimana. “La decisione spetta al sindaco – dice il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito che ha partecipato al vertice di questa mattina – è lui il capo dell’amministrazione. Io sono sempre stato un uomo di centrodestra e se dovesse esserci un allargamento a forze di questo schieramento non potrebbe che farmi piacere”. Per Sammito, la priorità deve andare alla città. “Se fossi nel sindaco – aggiunge – chiederei disponibilità alle forze di centrodestra a sostenere due o tre punti del programma, così da portarli a termine entro la fine del mandato. Non c’è una richiesta di appoggio politico al sindaco. Si chiede senso di responsabilità per la città e per i progetti che possono essere realizzati”. Saranno comunque considerazioni che il sindaco effettuerà, riferendo successivamente agli alleati. Per ora, non ci sarà nessun azzeramento.