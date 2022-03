La Roma ritrova il Bodo/Glimt nei quarti di Conference League

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’urna di Nyon regala il Bodo/Glimt alla Roma nei quarti di Conference League. Primo atto in programma in Norvegia il 7 aprile, gara di ritorno all’Olimpico il 14 aprile. Per i giallorossi la possibilità di riscattare l’umiliante 1-6 del 21 ottobre scorso durante la fase a gironi, col Bodo/Glimt capace poi di strappare un pareggio (2-2) a Roma. Dovesse raggiungere la semifinale, la formazione di Mourinho troverebbe la vincente della sfida fra Leicester e Psv Eindhoven, con andata il 28 aprile in trasferta e ritorno il 5 maggio all’Olimpico. Questo il quadro degli accoppiamenti disegnati dal sorteggio di oggi, lungo la strada che porta alla finale del 25 maggio alla National Arena di Tirana:QUARTI DI FINALE (andata 7 aprile, ritorno 14 aprile)Bodo/Glimt (Nor) – ROMA (ITA)Feyenoord (Ned) – Slavia Praga (Cze)Marsiglia (Fra) – Paok Salonicco (Gre)Leicester (Eng) – Psv Eindhoven (Ned)SEMIFINALI (andata 28 aprile, ritorno 5 maggio)vincente Leicester/Psv – vincente Bodo/Glimt/ROMAvincente Feyenoord/Slavia Praga – vincente Marsiglia/Paok Salonicco(ITALPRESS).