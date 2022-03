“Argo-Cassiopea ma anche hub, idrogeno e gnl”, Greco: “Città sarà polo sul Mediterraneo”

Gela. Come abbiamo riportato questa mattina, il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, a Verona, ha rimarcato la centralità del progetto sul gas “Argo-Cassiopea”, di Eni. Circa due miliardi di metri cubi all’anno arriverebbero direttamente dai giacimenti che Eni intende sfruttare. Il sindaco Lucio Greco, che sta seguendo queste vicende, anche a livello ministeriale, considera molto importante la posizione di Monti, a conferma delle scelte dell’amministrazione comunale, che ha intenzione di arrivare ad un vero e proprio polo energetico, con il gas ma anche con l’idrogeno. “Purtroppo, c’è voluto un drammatico conflitto per far apparire chiaro a tutti quello che cerchiamo di dire e di fare da anni. Gela deve diventare il cuore energetico dell’area mediterranea. Investire da noi può rappresentare la chiave di volta per diventare indipendenti in futuro e per spingere sull’export di gas e idrogeno. Le recenti parole del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti – spiega Greco – confermano questo quadro e dimostrano che, come amministrazione, abbiamo visto bene, quando, sotto il profilo dell’azione di sviluppo da avviare sul territorio, abbiamo individuato direttrici ben precise da seguire e che cavalcano l’onda dell’attenzione globale che in questo momento, finalmente, c’è per la nostra portualità. “Argo-Cassiopea”, alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina, permette di spingere verso un’accelerazione di questa progettualità”. Greco ritorna su tutti gli strumenti che la città ha a disposizione o che comunque sono in fase di definizione e conferma la volontà di giungere ad un polo energetico sul Mediterraneo. “Intendiamo sfruttare tutti i meccanismi avviati dal governo nazionale e regionale per l’incremento dello sviluppo produttivo, la Zes, la legge 181, il Pnrr, il Cis, e i fondi Fsc, e stiamo lavorando affinché la città possa diventare pure uno dei due hub energetici a livello nazionale, insieme ad Arbatax, in Sardegna. Non solo – aggiunge il sindaco – ricordo a tutti che abbiamo candidato la città a polo nazionale per l’idrogeno e siamo pronti a portare avanti questa ricca ed urgente programmazione in maniera diversa e più incisiva rispetto al passato. La creazione del polo del Gnl deve essere un ulteriore tassello nella strategia generale che ci deve portare ad essere baricentro rispetto all’Europa, all’Africa e ai flussi economici del Mediterraneo”.