“Laboratorio dei talenti” alla Rita Levi Montalcini

“ Partiti dalla robotica e siamo passati al mondo delle api. Abbiamo fatto diversi progetti tra cui le bombe di semi che abbiamo portato nelle zone del quartiere prive di verde,la visita alla fattoria didattica e la vista di una vera arnia qui nella nostra scuola. Tutto questo per far capire ai nostri alunni l’importanza di questi piccoli insetti che sono fondamentali per il nostro ecosistema. Tutte le attività in maniera laboratoriale hanno dato la possibilità di conoscere i propri talenti.”

L’iniziativa formativa è in linea con il PNRR, Obiettivo M4C1: “Potenziamento dell’offerta dei servizi di formazione: dagli asili nido all’università”.