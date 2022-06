I caregiver di Gela parlano del “coraggio di chiedere aiuto”

Gela.

Si apre con il racconto di trincee sulla vita di Filippo il convegno che si è tenuto oggi in occasione della giornata di promozione sociale sulla disabilità è stata organizzata dall’associazione Ama Filippo . Un incontro che punta a sensibilizzare la popolazione e a far conoscere la figura del caregiver familiare.

“Abbiamo questa associazione partendo dalla vita vissuta con Filippo e come caregiver. La richiesta d’aiuto nasce dal bisogno di essere accompagnati in questo percorso da tante figure, non solo terapisti ma anche istituzioni,medici, scuola. Tutti possono rendere più facile nel loro piccolo la vita dei caregiver e dei loro disabili.” Ha dichiarato Michela Gullo ,presidente dell’associazione “Ama Filippo”.

La particolarità del caregiver è che non si tratta di una figura professionale esterna pagata per un servizio che offre, come può essere la badante, ma di un parente che, per scelta, decide di assistere un suo caro a titolo gratuito..